“Merenderia abbandonata e in mano ai vandali”

ALGHERO – “Ieri per l’ennesima volta ho segnalato in consiglio comunale lo stato di completo abbandono in cui versa il parco intitolato al caporalmaggiore GianMarco Manca (noto anche come la Merenderia)”, cosi il capogruppo della lista civica Per Alghero Pietro Sartore riguardo la condizione dello spazio davanti l’ospedale Marino.

“Dalla primavera l’Amministrazione ha interrotto il rapporto con l’Associazione che lo gestiva in quanto era scaduto il contratto. Nelle more di una nuova assegnazione si è, incredibilmente, preferito lasciare il parco abbandonato piuttosto che concedere una proroga e non ci si è preoccupati di provvedere ad alcuna forma di guardiania. Il risultato più che prevedibile è che la struttura risulta da tempo in uno stato indecoroso e in mano ai vandali”.