Mensa, polemiche in Consiglio tra Pais e Pd. Intervento della Arcasedda | video

ALGHERO – Durante il Consiglio Comunale di ieri, durante lo spazio per le così dette “brevi segnalazioni”, oramai sempre meno brevi e con uno spazio che oramai, da anni, rappresenta la quasi totalità delle sedute, salvo poi alimentare discussioni totalmente non vincolanti per nessuno, si è parlato anche della questione “mensa”.

Argomento oggetto di polemiche per la sospensione anticipata, almeno rispetto a quanto stabilito e comunicato alle famiglie, del servizio. Problema segnalato sia dai genitori sia dal consigliere comunale della Lega Michele Pais che ha anche puntato il dito contro l’assessora alla Pubblica Istruzione Sanna, difesa dal partito che l’ha indicata ovvero il PD. Ne è nato uno scambio piuttosto piccato, tra l’ex-presidente del consiglio regionale e i dem locali.

Ieri, in occasione del confronto su questo tema, Pais ha ritenuto di chiedere al presidente Pirisi di scusarsi rispetto al linguaggio usato in alcune note stampa. Da qui anche un “siparietto” con la consegna di una saponetta alla guida della massima assise cittadina al fine di “ripulire il linguaggio” nelle comunicazioni e note tra i vari consiglieri e in particolare rispetto al ruolo (super partes) del presidente. Quest’ultimo ha accolto il gesto segnalando qualche “disguido” nella comunicazione riguardo la pubblicazione di sue foto nelle note di “scontro politico” del Pd.

Al netto di questo scambio, è stata la consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra Anna Arcasedda a prendere la parola e esprimere l’opinione del suo gruppo e si presume dell’intera maggioranza sulla “questione mensa”. Ecco le sue parole.

ECCO LE PAROLE DI ANNA ARCASEDDA

https://www.youtube.com/watch?v=Z9V72iz58d8