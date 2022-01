Media talks, Carboni e Doria sulla Corsa al Colle |video

ALGHERO – Primo appuntamento di “Media talks” sulla “Corsa al Colle” ovvero l’approfondimento dell’agenzia di comunicazione +Media sull’epocale voto per la Presidenza della Repubblica. Sono intervenuti il senatore Carlo Doria (Lega) e l’ex-deputato Francesco Carboni(Ds-Ulivo). Grazie alle domande e coordinamento dei giornalisti Stefano Idili e Sara Alivesi sono emersi diversi e importanti spunti sugli attuali scenari che condurranno all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica ed è stato fatto anche un excursus molto interessante sulle rispettive esperienze parlamentari.

Da evidenziare che, nonostante quanto emerso negli ultimi giorni, con anche però ultimi sviluppi che vanno verso direzioni differenti, anche il senatore Doria ha fatto intendere che Berlusconi non sia il nome più confacente al fine di arrivare alla sintesi per eleggere il nuovo Capo dello Stato. Per Carboni il nome su cui si potrebbe arrivare ad un accordo dopo al quarta votazione potrebbe essere Giuliano Amato, a ameno che entro la “terza chiama” spunti qualche sorpresa che potrebbe essere rappresentata da Gianni Letta o Paolo Gentiloni. Mentre resiste il nome di Pierferdinando Casini che, come si fa in queste occasioni, non appare sui media da mesi. Mentre su eventuale nome femminile c’è stata particolare convergenza su Anna Finocchiaro.

Inoltre è emerso quanto le quotazioni di Draghi siano in calo con una sempre maggiore insofferenza per la sua “apoliticità” che, di fatto, ha in parte commissariato i partiti e dunque il Parlamento, accadimento dovuto anche alla stranezza di aver un partito (5 Steelle) che, almeno nei numeri attuali, non rispecchia il consenso del Paese. Commento sull’operato di Mattarella con anche la possibilità (sempre minore) che venga riproposto e rieletto.

Il video della puntata co Doria e Carboni:

https://www.youtube.com/watch?v=nlCtINX9b60