Amp Capo Caccia-Isola Piana, tutela ambientale e formazione

ALGHERO – Al via un nuovo corso formativo da parte dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana. Attività ritenute essenziali per implementare il livello di consapevolezza sui temi ambientali nei confronti degli operatori e delle aziende che svolgono la loro attività nell’Area protetta. Grazie ad un finanziamento ministeriale, in particolare dell’ex-dicastero all’Ambiente, oggi della Transizione Ecologica, sono stati attivati cinque corsi di formazione. Tra questi ha preso il via in questi giorni il “Corso di formazione per operatori del trasporto passeggeri e visite guidate”. I contenuti riguardano il marketing turistico in chiave ambientale e sostenibile, flora e fauna dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, la corretta modalità di osservazione dei cetacei e il quadro normativo di riferimento. Il corso ha la durata di 40 ore per un totale di 15 partecipanti, si svolge due volte a settimana sempre di mattina (5 ore per volta) a partire dalle 8.30. Per informazioni e contatti: + 39 070 7339735 / +39 351 0189424 email: formazione.operatoriamp@gmail.com Le attività si svolgeranno nel rispetto della Normativa vigente per la prevenzione della diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2.