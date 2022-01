“Amministrazione Conoci, 2 anni e mezzo di nulla. Guardiamo al futuro”

ALGHERO – Non fa più sconti il Centro-Sinistra e punta dritto all’attacco dell’Amministrazione Conoci. L’Esecutivo di Centrodestra Sardista è stata l’oggetto della conferenza stampa dei consiglieri comunale Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Gabriella Esposito, Mimmo Pirisi, Mario Bruno, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo e in particolare l’azione, o per l’opposizione, la “mancata azione e assoluto immobilismo” della Giunta e in generale dell’intero impianto governativo.

Una critica a 360° che non ha risparmiato nessuno e che si è soffermata “sulle condizioni critiche delle strade, dell’assenza di programmazione, sia nei lavori pubblici che negli altri settori, della mancata approvazione dei vari piani (Pul, Puc, Put, etc) già avviati da anni, della totale assenza di coordinamento nell’ambito dello sviluppo economico e commercio, mercati abbandonati, centro spedizione dei ricci aperto fuori tempo massimo, Surigheddu e Mamuntanas ancora in abbandono e con progetti lontani dalla vocazione originaria e con la proposta di realizzarci il nuovo ospedale, quando esiste dal 2007 (Giunta Tedde di Centrodestra) una variante urbanistica per costruirlo alla Taulera, a fianco al Civile”. E poi ancora repliche riguardo la presenza, ancora oggi, degli uffici dei Servizi Sociali a Lo Quarter e soprattutto la sottolineatura di un incremento allarmante dei nuovi poveri e degli algheresi che si rivolgono al Comune per chiedere un aiuto: “già questo basterebbe per definire fallimentare questi due anni dell’Amministrazione Conoci che, tra l’altro, non ha rispettato in nessuno passaggio, basti pensare lo slogan spiagge pulite tutte l’anno, il programma elettorale sottoposto alla città”.

A seguire c’è stato un importante passaggio politico. Gli intervenuti, in particolare Mario Bruno, ha detto che bisogna pensare anche al futuro e per questo bisogna cercare di costruire un percorso politico più ampio che guardi anche alle forze di centro, sardiste e a coloro, non solo a livello partitico, ma anche di varie rappresentanze e della società civile, che oggi governano, ma sono molto critiche con l’Amministrazione Conoci vista una totale assenza di programmazione e realizzazione di progetti, se non quelli ereditati e anche su quelli ci sono ritardi e rinvii”.

E per chiudere, Pietro Sartore, a margine della conferenza stampa, cosi come gli altri esponenti, ha posto l’accento sul video diffuso dall’Amministrazione di Centrodestra Sardista durante la precedente conferenza stampa: “proprio quel video, nell’elencazione delle presunte attività svolte dall’Amministrazione Conoci, palesa la totale evanescenza e nullità del suo operato, tanto che si sono inserite anche azioni che niente hanno a che vedere con la Giunta Conoci e altre che dire che sono ordinarie è poco”.