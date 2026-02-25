Mauro Rotelli commissario provinciale di Fdi: “Grande amico di Alghero”

ALGHERO – “Assumo l’incarico di Commissario di Fratelli d’Italia per Sassari con profondo senso di responsabilità e spirito di servizio. Come è accaduto nei mesi scorsi a Grosseto, in occasione della campagna elettorale per le Regionali in Toscana, terminata con l’elezione del primo consigliere di Fratelli d’Italia, il mio impegno sarà rivolto al consolidamento del partito sul territorio, all’ascolto e alla massima coesione, con l’obiettivo di accompagnare la crescita e il rafforzamento delle nostre idee. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al presidente Giorgia Meloni per la fiducia, al coordinatore regionale Francesco Mura per il costante lavoro di guida sul territorio e a Barbara Polo, che mi ha preceduto in questo ruolo, svolgendo un’importante e apprezzata opera di radicamento nella provincia di Sassari”. Così il deputato Mauro Rotelli, componente dell’Esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera che commenta l’importante e nuovo incarico politico. Un ruolo rilevante in vista dei prossimi appuntamenti elettorali nell’ottica della crescita e riorganizzazione e rafforzamento del primo partito in Italia.

E sulla notizia arrivano a stretto giro le parole del circolo di Alghero di Fratelli d’Italia. “Diamo il benvenuto a Mauro Rotelli come nuovo Commissario provinciale di Sassari”, cosi scrivono da Fdi. “Un incarico di prestigio che accogliamo con entusiasmo: Mauro non è solo un Deputato e Presidente della Commissione Ambiente alla Camera, ma un amico di Alghero, da sempre attento e sensibile alle sfide della nostra città. Il suo arrivo segna una nuova fase di ascolto e radicamento per Fratelli d’Italia.

“Un ringraziamento sincero va a Barbara Polo per la dedizione e l’importante lavoro svolto finora.