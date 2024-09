Mariotti, “Occhioni (Avs) intima Cacciotto a muoversi, è malessere in maggioranza”

ALGHERO – È incredibile ma è così: con un comunicato stampa, il Presidente della Commissione Opere Pubbliche da la sveglia al sindaco e agli assessori Daga e Marinaro. Bastava una telefonata e invece hanno scelto di parlarsi per mezzo di comunicati stampa. Che si tratti di mero posizionamento o necessità mediatica, questo è un primo sintomo di insofferenza, da parte della sinistra. Così i consiglieri di opposizione Tedde, Caria, Peru, Bardino, Ansini, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda commentano l’intervento pubblico di Occhioni, Presidente della Commissione Opere Pubbliche, che attraverso la stampa locale manda un avvertimento a Cacciotto: “che si prepari subito un progetto per dare la possibilità all’Alghero Calcio di disputare il campionato di eccellenza!” È una intimazione vera e propria. Costituisce sintomo evidente di un malessere in maggioranza. “Ci chiediamo: non era sufficiente alzare il telefono e suggerire al Sindaco e agli assessori competenti di seguire questa strada? O in maggioranza iniziano a parlarsi tramite comunicati stampa perché il dialogo e la condivisione sono già dilapidate – sottolineano i Consiglieri di opposizione-. E ancora: perché il Presidente della Commissione opere pubbliche Occhioni non ha convocato la Commissione per discutere questo tema?