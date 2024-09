Motori, Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo: 64 verificati, oggi le prove

GLESIAS – A Iglesias, si sono svolte le verifiche sportive e tecniche della 33ª Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo in programma nel fine settimana. La gara, organizzata dall’Ichnusa Motorsport, è valida come prova di Campionato Italiano Velocità Montagna Nord e Sud e per il Campionato Sardo della specialità.

Si respira aria di festa, a Iglesias, per la 33ª Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo organizzata dall’Ichnusa Motorsport, in programma nel fine settimana.

Oggi, si sono svolte le verifiche sportive e tecniche nella centrale piazza Sella a Iglesias, e domani motori accesi per i 64 verificati (59 fra le moderne e 5 fra le storiche).

Saranno al via Franco Caruso su Nova Proto Np01-2 Zytek della Best Lap, Diego Degasperi su Osella FA30 Zytek della Vimotorsport, Giuseppe Vacca su Osella Pa30 Judd, Antonio Lasia su Osella Pa20s Bmw della Magliona Motorsport, Sergio Farris su Wolf Gb08, Marco Satta su Nova Proto Np02 Sinergy della Porto Cervo Racing Team, Andrea Costa su Osella Pa30 Honda, Fabio Angioj su Osella Pa21/s Honda, Auro Siddi su Wolf Gb08 Thunder, “Gabrydriver” al volante di una Ferrari 458 della Ro Racing, Mario Murgia su una Hyundai i30 della Porto Cervo Racing e Giacomo Spanu al volante di una Skoda Fabia R5 della Mistral Racing. Fra le storiche, Piero Lottini della scuderia Bologna Corse, a bordo di una Osella Pa9/90 e Sergio Perasso su Paganucci della Racing Experience Team.

Il programma. Domani (sabato), dalle ore 9, i motori si accenderanno per le prove ufficiali sul classico tracciato di 5.920 metri che si snoda nella Strada Statale 126 dal Km 43,680 in prossimità del bivio per la frazione di San Benedetto e arrivo al Km 49,600 in prossimità del valico di Genna Bogai. Domenica, sempre dalle ore 9 (chiusura del percorso alle ore 8), si correrà la gara diretta da Fabrizio Bernetti (coadiuvato da Vittorio Falchi, direttore di gara aggiunto), mentre dalle 17 è prevista la cerimonia di premiazione, in piazza Sella, a Iglesias.

Sport e promozione del territorio. I Comuni di Iglesias e Fluminimaggiore, anche quest’anno, sostengono con entusiasmo la Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo, una delle gare tra le più amate e attese. “Come sempre, ci teniamo a sostenere questo evento sportivo – ha detto Vito Spiga, assessore allo sport del Comune di Iglesias – dopo 33 edizioni, è un evento che, oltre ad essere maturo, è assodato in ogni minimo dettaglio. È un modo per promuovere Iglesias fuori dal territorio, fuori dalla Sardegna, tenuto conto che la gara è valida come prova del Campionato Italiano Velocità Montagna, è sempre una ulteriore possibilità per avere un indirizzo turistico anche in chiave sportiva”.

Entusiasta anche Alessandro Matta, assessore allo sport del Comune di Fluminimaggiore: “Per la nostra amministrazione, la Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo è molto importante, diamo visibilità al nostro territorio e l’opportunità alle persone di conoscere le nostre meravigliose zone. Per noi è sempre un piacere”, ha affermato