Società “rimproverano” Occhioni: “Prima ci sono le squadre fuori casa”

“Ringraziamo il Presidente Occhioni per l’attenzione posta sulle problematiche da tempo segnalate dello sport cittadino e con lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue vorremmo sottolineare che la priorità sulle scelte, rispetto alla candidatura al bando della Regione Sardegna, dovrebbe ricadere sulle necessità delle associazioni che disputano le partite di campionato fuori Alghero.

Sappiamo bene che l’attuale amministrazione ha a cuore la nostra vertenza e si sta impegnando quotidianamente nella risoluzione delle singole problematiche ed è infatti proprio per questo che riteniamo fondamentale proseguire sulla strada tracciata, già dalla campagna elettorale, dando priorità alla messa a norma di quegli impianti sportivi che potrebbero riportare a casa le squadre che giocano le serie nazionali altrove.

Ricordiamo al Presidente della commissione lavori pubblici che la comunità sportiva di Alghero annovera al suo interno società sportive, definite non correttamente “sport minori”, che si occupano quotidianamente dei nostri bambini educandoli alla socialità e che anche loro hanno diritto di lavorare serenamente ad Alghero senza dover tutti i giorni arrabbiarsi con turni o costi improponibili o ancora dover migrare dai vicini di casa.

Siamo concordi che il ripristino del Mariotti sia indispensabile, ma siamo altrettanto convinti che occorra non mettere in secondo piano le difficoltà di chi ancora oggi non può svolgere attività sportiva nella sua città e ciò deve essere oggetto di confronto con gli operatori, così come fatto finora.

Le associazioni sportive “ I Fuori Casa”

Asd Alghero Bike, Asd AlivaVolley Alghero, Asd Alguerunners, Asd Catalana Baseball & Softball Alghero

Asd Coral Basket Alghero, F.C.Alghero, Futsal F.C. Alghero, Asd Sardegna Powerlifting