“Occhioni, sono io a ringraziare le società sportive: avanti insieme”

ALGHERO – “Apprezzo molto l’intervento delle 8 associazioni sportive perché credo che le interlocuzioni e lo scambio di opinioni sia sempre importante e fondamentale per la crescita della comunità, quella sportiva e quella algherese tutta.

Mi preme sottolineare alcune questioni però che provo a mettere in fila:

Futsal/FC Alghero, l’associazione sportiva che, direttamente e indirettamente, ho più sentito in questo periodo e sicuramente avrà maggiori vantaggi dalle strutturazioni in corso e in progettazione: in primis per lo storico ritorno della Futsal ad Alghero e poi per gli accordi calcistici dell’ultimo periodo (che ripercorrono quelli della scorsa stagione, un plauso all’Alghero Calcio per la disponibilità)

Baseball e Softball, c’è un finanziamento regionale di 200 mila euro su linee programmatiche condivise con la società Catalana;

AlgueRunner, la pista di atletica di Maria Pia è ormai realizzata, manca solo il collaudo;

Coral Basket, per accordo di gestione ci auguriamo che possa giocare al Palamanchia il campionato nazionale di serie C;

Le altre associazioni come sempre dimostrato da me, dalla mia presidenza, dal sindaco e dalla giunta avranno tutte le attenzioni che meritano, perché insieme saremo capaci di dare risposte alle esigenze di tutte e tutti e ai valori condivisi che queste associazioni esprimono. Ed è per questo che una delle soluzioni da tempo sul tavolo è la palestra geotedica multifunzionale di via XX Settembre;

Quello che credo che bisogna evitare, e lo dico senza alcuna vena polemica, è ritornare alla pessima abitudine dello scontro, della guerra di posizione. Lo sport non ha colore politico, infatti molte delle opere citate arrivano in continuità amministrativa.

La commissione che mi onoro di presiedere è aperta a ogni incontro, sollecitazione e istanza. Condivisione e partecipazione sono il fulcro del mio intendere l’attività politica.

Chiudo, ritornando ancora una volta sulla questione Mariotti: la situazione che la città ha vissuto la settimana scorsa in Coppa Italia al Cuccureddu dice tanto e tutto.

La mia sarà una presidenza di visione, costruttiva in cui non ammetterò guerre di posizioni in cui comanda il cane dell’ortolano. I diritti saranno sempre applauditi mai ostacolati. E l’obiettivo sarà alzare sempre di più l’asticella del livello degli impianti sportivi a piccoli li passi, per tutti, in sinergia con giunta e sindaco”.

Gianpiero Occhioni, presidente commissione Lavori Pubblici