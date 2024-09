“Impianti sportivi, 5 Stelle esprimono preoccupazione per l’uso dei media come arena di confronto”

ALGHERO – “Il Movimento 5 Stelle Alghero, in merito al recente dibattito sugli impianti sportivi cittadini, richiama all’ordine tutte le parti coinvolte, sottolineando l’importanza di una governance responsabile e inclusiva. “La situazione attuale richiede chiarezza nei ruoli istituzionali e un approccio collaborativo,” afferma il M5S Alghero. “È fondamentale che l’Amministrazione comunale assuma la guida nel definire strategie e priorità, supportata dalle commissioni consiliari nel loro ruolo di analisi e discussione.” Il Movimento esprime preoccupazione per l’uso dei media come arena di confronto interno alla maggioranza che ci auguriamo sia dovuto all’inesperienza e non a cattivi consigli ricevuti, questo è il motivo per cui vorremmo suggerire, in futuro, di affrontare i molteplici problemi che questa città dovrà affrontare nelle sedi appropriate. Allo stesso tempo, sottolinea l’importanza di un dialogo aperto con tutte le realtà sportive locali, proponendo l’istituzione di un tavolo di lavoro inclusivo. “L’opportunità offerta dal bando regionale non può essere sprecata,” continua il M5S. “E ci adopereremo per far sì che l’Amministrazione possa presentare un piano dettagliato che massimizzi l’utilizzo dei fondi disponibili, bilanciando le esigenze di tutte le discipline sportive, senza trascurare nessuna realtà.” Il M5S Alghero ribadisce l’importanza di una visione a lungo termine, che vada oltre gli interventi immediati e consideri lo sviluppo futuro dello sport in città. “Solo attraverso un approccio equilibrato e lungimirante potremo garantire che lo sport algherese cresca e prosperi, diventando accessibile a tutti i cittadini,” conclude il Movimento. Il M5S si impegna affinché il processo decisionale sia trasparente e orientato al bene comune, invitando tutte le parti a collaborare costruttivamente per il futuro dello sport ad Alghero”.