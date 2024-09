Mariotti, stadio si o stadio no? In realtà c’è una terza via…

ALGHERO – “organizzeremo un dibattito pubblico solo sul Mariotti per decidere se destinarlo a stadio del calcio oppure se venderlo e farlo da un’ altra parte con tutti i servizi annessi”, questo in sintesi il pensiero di Orizzonte Comune Alghero, il partito rappresentato in Consiglio Comunale da Christian Mulas. In realtà, come spesso nelle cose della vita, anche per lo stadio Mariotti c’è una terza via che in passato era vicina dall’essere percorsa: project financing. Ovvero dare ai privati l’area ed in cambio questi riqualificano il campo e creano numerosi altri servizi, ad esempio parcheggi, palestre, attività, area gli autobus, etc, etc. Del resto una porzione così importante del territorio cittadino di Alghero non può non vedere interventi di grande rilievo e non solo soffermarsi sul tema “stadio si o stadio no”.

“Nella giornata di ieri si è riunito il gruppo politico di Orizzonte Comune Alghero per fare un po’ di chiarezza sulla situazione degli impianti sportivi algheresi e sulle polemiche artatamente rinfocolate da chi, nei 5 anni precedenti, pur avendo le possibilità, niente hanno fatto nel settore….questo perché è più facile creare polemica che non costruire e progettare.

Per chi ha seguito sin dall’inizio l’ascesa di Raimondo Cacciotto Sindaco, ha letto attentamente le dichiarazioni programmatiche e ha partecipato alle riunioni della coalizione del campo largo, sa bene che è stato già programmato uno sviluppo omogeneo e contemporaneo per tutte le discipline sportive, quindi parlare soltanto di calcio, riducendo il tutto al Mariotti, è senz’altro riduttivo e fuoriviante.

Così come é riduttivo parlare di un bando da un milione e mezzo di euro quando si sa che, se anche si attivasse quel bando bisognerebbe presentare una progettazione che attualmente non c’è ma, soprattutto, il tetto massimo di un milione e mezzo si ridurrebbe a 300.000 euro per il solo Mariotti che non basterebbero certo per quella struttura.

Bene fa invece questa amministrazione a programmare miglioramenti per i vari sport: dal baseball alla pallavolo alla pallacanestro e a tutti quanti quegli altri sport minori che hanno necessità di interventi e sui quali, con questo bando, si potrebbe senz’altro intervenire attingendo anche ad altri finanziamenti.

Crediamo come Orizzonte Comune che il Mariotti meriti un discorso a parte.

Già all’interno del nostro gruppo ci sono diverse posizioni: Una fazione che vorrebbe ripristinare il Mariotti, trovare altri finanziamenti, cercare di implementarlo e di utilizzare tutti quanti i fondi necessari compresa l’adozione di fondi della FIGC,

e un’altra fazione che vorrebbe costruire un campo polivalente, con tanto di parcheggi appena fuori Alghero, creare un collegamento navetta con i pullman e prevedere intorno una zona di sviluppo abitativo residenziale. Due tesi completamente diverse, una per riportare il Mariotti agli antichi fasti e una che vorrebbe cancellarlo completamente dalla memoria VENDENDO l’attuale campi e destinando tutto il ricavato al sogno della realizzazione di un nuovo stadio polivalente per esempio nella zona industriale di Alghero o a Maria Pia o Zona Galboneddu o da altre parti in un discorso di polivalenza e di parcheggi. Per cui non organizzeremo un dibattito pubblico su ciò che sono i vari impianti sportivi ad Alghero, su quello il comune ha già detto che si sarebbe attivato in tutti i modi e da nostre notizie lo stanno realmente facendo, ma un dibattito pubblico solo sul Mariotti per decidere se destinarlo a stadio del calcio oppure se venderlo e farlo da un’ altra parte con tutti i servizi annessi”, cosi il coordinamento locale Orizzonte Comune Alghero