Calcio, Eccellenza: esordio casalingo amaro per l’Alghero

ALGHERO – Debutto casalingo amaro per l’Alghero nel campionato di Eccellenza: l’Ossese vince 3-1 al “Pino Cuccureddu”. I gol tutti nel primo tempo, con Gamarra a segno per i giallorossi.

Dopo una buona partenza dell’Alghero, all’8’ arriva il vantaggio ospite con l’ex di turno Franchi che punisce Gobbi con un destro preciso e potente. Al quarto d’ora gol annullato ai giallorossi: bella iniziativa personale di Scognamillo che impegna il portiere col destro, poi sulla ribattuta dell’estremo ospite Oli mette in rete ma l’assistente alza la bandierina. Al 19’ ecco il raddoppio bianconero: Mascia serve Porcheddu che con un sinistro dal limite dell’area batte per la seconda volta Gobbi. L’Alghero non ci sta e al 26’ accorcia le distanze con Gamarra, il più lesto a risolvere una mischia in area dopo un calcio d’angolo. I giallorossi sfiorano anche il pareggio al 34’ con un sinistro potente di Scognamillo da posizione defilata in area ma nel loro momento migliore subiscono il terzo gol in contropiede, ad opera di Mascia.

Dopo l’intervallo dentro Baraye per cercare di mettere più pepe in attacco. Dopo 11’ ci prova Mula dal limite ma l’occasione più importante è dell’Ossese con la traversa colpita al 28’ dal neo entrato Virdis. C’è qualche altro timido tentativo dell’Alghero, non abbastanza per riaprire la partita che si chiude con l’espulsione di Serna per doppio giallo.

Una sconfitta amara, da metabolizzare in fretta in vista delle prossime due gare da giocare in trasferta, a Sassari contro il Li Punti e a Iglesias.

TABELLINO

ALGHERO – OSSESE 1-3

ALGHERO: Gobbi, Pireddu (42’ st Marras), Spanu, Serna, Mereu, Kamana, Gamarra (12’ st Brboric), Mula (36’ st Delizos), Oli (1’ st Baraye), M. Carboni (24’ st Iesu), Scognamillo. In panchina: Piga, M. Sanna, Scanu, Sini. Allenatore: Gian Marco Giandon

OSSESE: Carboni, Russu, Scipioni, Fancellu, Tuccio, Gueli (38’ st Alessandro Sechi), Saba, Pinna (14’ st Scanu), Porcheddu (37’ st Nurra), Mascia (27’ st Virdis), Franchi (21’ st Vinci). In panchina: Antonio Sechi, Ubertazzi, Tanda, Simula. Allenatore: Giacomo Demartis

ARBITRO: Marco Spiga di Carbonia

RETI: 8’ pt Franchi, 19’ pt Porcheddu, 26’ pt Gamarra, 44’ pt Mascia