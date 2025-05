“Marino, condividiamo appello della Uil, a rischio servizi e personale”

ALGHERO – “Condividiamo pienamente le preoccupazioni espresse dal sindacalista UIL Oscar Campus in merito alla situazione dell’Ospedale Marino di Alghero. Il rischio di un’interruzione dei servizi sanitari essenziali è reale e non può essere ignorato.” A dirlo Laura Giorico, responsabile delle politiche sulla disabilità, Gabriella Fadda e Salvatore Carta della sezione territoriale, che chiedono chiarezza e responsabilità da parte delle istituzioni regionali sul futuro della struttura.

“La mancanza di anestesisti e personale infermieristico – spiegano dalla Lega – potrebbe compromettere gravemente l’attività chirurgica, in particolare gli interventi ortopedici, e segnare la fine di reparti come l’endocrinologia, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento sul territorio. Come Lega avevamo già denunciato da tempo queste criticità, purtroppo rimaste inascoltate.”

Giorico, Fadda e Carta sottolineano anche la necessità di coinvolgere i lavoratori nei processi decisionali: “Non si può più procedere ignorando le voci di chi ogni giorno garantisce l’assistenza sanitaria. Serve un confronto urgente e trasparente con i vertici della ASL, dell’AOU e con i rappresentanti politici regionali. Il futuro dell’Ospedale Marino va pianificato insieme, con una visione chiara e un impegno concreto.”

“È in gioco la salute dei cittadini e la dignità di tanti professionisti. La Lega continuerà a battersi affinché Alghero non venga ancora una volta penalizzata”, concludono