“Marciapiedi e strade in condizioni pessime”

ALGHERO – “Situazione oramai allarmante in tutti i quartieri di Alghero, residenti esasperati dalla sporcizia. La situazione delle strade cittadine, strapiene di foglie e sporcizia varia fonte di pericolo, in caso di pioggia aumenta peraltro il rischio di allagamenti a causa delle foglie che sicuramente andrebbero a otturare i tombini e il regolare deflusso delle acque piovane. Ma il problema si riscontra anche sulla stragrande parte dei marciapiedi, dove il mancato spazzamento mette a repentaglio la sicurezza dei pedoni, anziani in testa. Altissimo è, infatti, il rischio di scivolare soprattutto in caso di pioggia.

Sindaco, Assessore, giunta e maggioranza, piuttosto che passare il tempo a tagliare finti nastri o a scrivere comunicati contro i partiti di maggioranza che non rispettano l’ortodossia conociana, si attivino in maniera urgente per risolvere il problema prima che qualche cittadino si faccia male”.

Gabriella Esposito

Mario Bruno

Pietro Sartore