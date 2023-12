La pop star Mengoni illuminerà il capodanno di Cagliari

CAGLIARI – Icona della musica italiana, vanta una carriera costellata di successi a livello nazionale e internazionale. Dal trionfo ad X Factor nel 2009, sino a quello che lo ha visto vincitore della 73^ edizione del Festival di San Remo, il suo talento eclettico ha conquistato il cuore di milioni di fan. Tra i suoi numerosi successi, spiccano brani indimenticabili come “L’essenziale” e “Guerriero”, che gli hanno conferito riconoscimenti e premi prestigiosi. “Il concerto di Capodanno 2024 a Cagliari vedrà l’esibizione del celebre cantante Marco Mengoni sul palco della Fiera”.

L’evento è stato ufficializzato stamani a Palazzo Bacaredda dal sindaco Paolo Truzzu e dall’assessora alla Cultura e Spettacolo, Maria Dolores Picciau.

Nella corso della conferenza stampa di questa mattina di martedì 12 dicembre 2023 il primo cittadino ha dissipato ogni dubbio sulla cifra di 1 milione di euro, erroneamente divulgata, sottolineando che “l’impegno finanziario dell’Amministrazione comunale è pari a 688mila euro, utili per organizzare tutto lo spettacolo in sicurezza”. E ha ribadito che “solo 250mila euro sono destinati all’esibizione del cantante, affidati a Live Nation per coprire spese esecutive e di produzione”. Il resto del budget è allocato per garantire la sicurezza e coprire i costi organizzativi dell’evento nel Quartiere Fieristico, una scelta ponderata in collaborazione con le autorità competenti per massimizzare la sicurezza del pubblico.

“La spesa di 688mila euro è una delle cifre più basse che si spende in Sardegna per il concerto di capodanno”, ha ricordato Truzzu.

Il sindaco ha poi spiegato perché la scelta della location è ricaduta sulla Fiera. “Il motivo è legato della sicurezza pubblica”, sia sotto il profilo della capienza dello spazio, “più ampio rispetto a quello di piazza Dei Centomila, inizialmente ipotizzato quando ancora non si sapeva quale sarebbe stato il cantante, capace di accogliere al massimo 13mila persone”, che dei costi perché, conti alla mano, “sarebbero aumentati di circa 100mila euro”.

nfine il primo cittadino, ha sottolineato l’impegno del Comune nella trasparenza di tutte le procedure e informazione, nonché la volontà di rendere Cagliari una città più attrattiva attraverso eventi che “contribuiscono all’economia turistica, all’indotto e all’occupazione”. Così anche l’assessora Picciau che ha parlato del favorevole connubio spettacolo-turismo per lo sviluppo del territorio.

L’accesso all’area del concerto sarà consentito tramite tiket gratuito da prenotare esclusivamente online, ma soltanto dopo gli esiti della riunione del Comitato d’ordine e sicurezza pubblica convocato per venerdì 15.

La città si prepara dunque a accogliere il nuovo anno in uno scenario straordinario, arricchito dalla voce inconfondibile di Marco Mengoni. A coordinare l’evento, l’organizzatore Simone Ruscica, presente anche lui all’incontro con i giornalisti a Palazzo Bacaredda.