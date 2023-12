PD Alghero, direttivo: focus su crisi Comune. Nel direttivo anche Barraccu e Filippi

ALGHERO – Ieri si è riunito il direttivo del partito democratico di Alghero. Il direttivo ha deliberato la cooptazione di Francesco Barracu e Carlo Filippi. “È stato illustrato – fanno sapere dal Partito Democratico di Alghero – “il percorso verso il programma di coalizione del csx regionale, alla presenza di prof. Alessandra Casu che è stata coordinatrice per la coalizione del tavolo “Governo del Territorio”. Abbiamo relazionato sugli incontri fatti in queste settimane con le diverse forze politiche, e in ultimo abbiamo affrontato il tema della drammatica crisi istituzionale che sta investendo il consiglio comunale”.