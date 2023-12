Nieddu e Cau lasciano la Lega, Carroccio sardo: “Scelte personali”

CAGLIARI – “Chi in queste ore ha deciso di abbandonare la Lega lo ha fatto in libertà e a titolo personale. Ne prendiamo atto, senza polemica alcuna, facendo loro gli auguri di miglior riuscita altrove”, così la il coordinamento regionale della Lega riguardo gli addii al Carroccio sardo da parte di Nueddu (ex assessore alla sanità) e Sau.

“Noi rimaniamo orgogliosi del nostro Movimento che è solido e sano, del nostro leader Matteo Salvini, del lavoro che stanno facendo i nostri assessori in Giunta Saiu e Satta e del supporto del nostro deputato Dario Giagoni, dei tanti amministratori locali capaci, coraggiosi e onesti, degli instancabili militanti e dei cittadini che quotidianamente lottano, si impegnano per un ideale distante dall’interesse personale ma nell’esclusivo servizio della comunità”.