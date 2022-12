Manifestazioni a Fertilia, il Comitato ringrazia l’assessore Cocco

ALGHERO – Il Comitato di Quartiere Fertilia Arenosu comunica alla Cittadinanza che è stato predisposto da parte dell’Ammistrazione Comunale di Alghero, attraverso all’Assessorato al turismo guidato dall’Assessore Alessandro Cocco che ringraziamo per essersi impegnato in prima persona, prestando attenzione alla nostra Borgata e destinando fondi di bilancio dedicati all’Assessorato per la realizzazione degli eventi nel nostro Borgo con il patrocinio del Comitato di Quartiere Fertilia Arenosu, del Centro Commerciale Naturale e del Comitato Festeggiamenti San Marco.

Prosegue così con un continuo dialogo con l’impegno e la collaborazione delle realtà associative di Fertilia con l’Amministrazione Comunale per la creazione e realizzazione di eventi di rigenerazione sociale della nostra Comunità.

Gli eventi si svolgeranno secondo il seguente calendario: Dal 17 al 23 Dicembre Mercatino di Natale posizionato in Via Pola e Piazza Venezia Giulia. 18 Dicembre alle ore 18 e 30 accensione dell’albero di Natale posizionato in Piazza Venezia Giulia con l’esibizione della Banda Musicale Antonio Dalerci.

Sono inoltre in corso le operazione di posizionamento delle illuminare Natalizie su Via Pola e degli addobbi floreali.