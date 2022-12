Partenza col botto per il tour di Max Pezzali, superospite del Cap d’Any

ALGHERO – Partenza col botto per il tour di Max Pezzali. Ha preso il via con tre date sold-out al Forum di Assago di Milano il suo “Max30” ovvero la serie di date che lo poteranno a girare l’Italia, dal Nord al Sud, passando per Roma, Firenze, Bologna, Torino, fino alla prossima primavera. Tra le date, come già annunciato, l’attesissimo concerto di capodanno ad Alghero la notte del 31 dicembre. Nel Piazzale della Pace l’intramontabile voce, già degli 883, farà cantare e ballare tutto il pubblico presente nella Riviera del Corallo. Infatti, il cantante milanese ha messo scena uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della sua longeva e sempre attiva carriera trasformando ogni concerto in una vera e propria festa collettiva, in cui il pubblico è il secondo cantante protagonista.