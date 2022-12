Calcio 3a Categoria, la Fc Alghero batte il Centro Storico Sassari

ALGHERO – La Fc Alghero si aggiudica il big match dell’ottava giornata del campionato di Terza Categoria e vola solitaria, a punteggio pieno, in vetta alla classifica del girone F. 3 – 1 il risultato di una gara avvincente, bella, soprattutto nel primo tempo, e ricca di emozioni. Sotto di un gol quasi in apertura, i giallorossi di mister Zani sono riusciti a ribaltare il risultato in pochi minuti con un pressing asfissiante e un gioco veloce che non ha lasciato scampo agli ospiti. Emozione e commozione, già prima dell’inizio della gara, quando la società giallorossa, con in testa il presidente Andrea Alessandrini, ha voluto ricordare Stefano Tedde, giovane calciatore algherese scomparso quattro anni. Per l’occasione ad alcuni amici e familiari di Stefano Tedde sono stati consegnati la fascia di “capitano per sempre” e una targa ricordo. Da sottolineare che l’ingresso era ad offerta e che l’intero incasso sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro. Dopo il doveroso ricordo di Stefano Tedde, accompagnato dal lungo applauso del numeroso pubblico presente sugli spalti del “Pintore – Caddeo” di Olmedo, si è partiti con la gara.

Sin da subito ritmi elevati e, già al primo tiro al 4°, il Centro Storico Sassari si è portato in vantaggio con

Monti che dal limite dell’area ha superato Bellinzis. La risposta della Fc Alghero è arrivata al 10° con un tiro ravvicinato di Nemore deviato in calcio d’angolo dalla difesa ospite. Sul corner successivo, battuto da Delias, i giallorossi hanno pareggiato con un bel tiro di Ottavio Cariga. Passano pochi minuti e, al 15°, la Fc Alghero si è portata in vantaggio grazie ad una magistrale punizione di Delias dal limite, imprendibile per l’estremo ospite Nurra. Gli algheresi, padroni del campo, ancora vicini al gol al 28° con un bel tiro ravvicinato di Nemore che il portiere sassarese ha deviato in angolo. Sul corner seguente Michele Cherchi, di testa, ha sfiorato il palo destro. Al 33° gli ospiti si sono resi pericolosi con Pinna, ma Bellinzis ha fatto buona guardia. Un minuto dopo è stata ancora la Fc Alghero ad andare in rete con Nemore che dal limite , con un rasoterra imprendibile, ha superato Nurra. Si va al secondo tempo sul 3-1 per i padroni di casa. Ospiti in pressing con la Fc Alghero che ha cercato di colpire in contropiede. Al 56° Pinna ha impegnato Bellinzis con una parata in due tempi. Al 72° ci ha provato Derenzi per gli ospiti con Bellinzis che ha bloccato a terra. All’87° è stato Thomas Livesi per la Fc Alghero a seminare il panico in area sassarese con la palla di poco a lato. Al primo minuto di recupero algheresi ancora pericolosi con Catogno il cui tiro ha sorvolato di poco la traversa. Si è concluso così l’incontro con la Fc Alghero in festa insieme ai suoi tanti tifosi.