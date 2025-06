“Maggioranza targata AVS – Pd soffre le opposizioni (anche interne)”

ALGHERO – “La “Maggioranza Progetto Alghero” è intervenuta sul tema del Water front per il quale in modo fraudolento aveva contrabbandato come propria l’idea progettuale e accusato Forza Italia, che aveva fatto notare questa e altre “dimenticanze”, di alimentare “un “dibattito malsano”. E’ evidente che il ruolo di oppositori degli esponenti di Forza Italia rende doveroso segnalare i reiterati “scivoloni” della maggioranza. Anche nonostante questi atteggiamenti di insofferenza della “Maggioranza Progetto Alghero” (a margine, c’è anche una Minoranza di Progetto Alghero che si contrappone alla Maggioranza?). Peraltro, Progetto Alghero a trazione AVS e PD omette di evidenziare che queste dimenticanze sono state pubblicamente denunciate da autorevoli esponenti “centristi” di Progetto Alghero che nella precedente consiliatura hanno lavorato su questa ipotesi progettuale e affidato l’incarico. Così come, e questo era un altro elemento di contestazione da parte degli esponenti “centristi”, il parcheggio di Maria Pia che tanti problemi sta creando in questi giorni, non è una novità, ma una semplice riproposizione stagionale, alla stregua della riapertura stagionale della piscina scoperta, annunciata con enfasi che andrebbe dedicata a ben altri scenari. Noi continueremo ad esercitare il ruolo di opposizione nell’interesse dei cittadini algheresi, nonostante l’insofferenza delle truppe AVS-PD che in un clima di totale confusione politico-amministrativa si appropriano di progetti altrui e suonano lo “stonato gong” della propaganda sterile. Lo hanno dichiaratato Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo di Forza Italia.