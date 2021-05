Lucio Canu al Raid motonautico di Pavia

ALGHERO – Scuderia Lh Garage – Domenica 6 Giugno 2021 – Evento organizzato dall’Associazione Motonautica Pavia in collaborazione con i colleghi di Venezia e sotto l’egida della F.I.M., la federazione motonautica italiana. l Raid Pavia – Venezia è per la nautica una corsa a metà strada tra la Formula 1 e la Parigi – Dakar. In realtà più un mito che una gara, capace di unire il fascino dell’avventura al brivido della velocità. 413 chilometri da percorrere come un razzo nelle acque padane del Po, un percorso ricco di insidie. Secche, tronchi, curvoni in cui il pericolo è dietro l’angolo con i mezzi che volano a pelo sull’acqua e picchi velocità che superano abbondantemente i 200 chilometri orari: anche questo è il Raid. Ed è per questo che circa il 40% degli iscritti non arriva al traguardo, bisogna essere audaci, forse un po’ folli ma anche pensare alla strategia, sia nella tattica dei rifornimenti che nelle scelte del percorso: tagliare una curva può farti risparmiare chilometri e carburante ma aumenta il rischio di incidenti.

Si tratta di un ritorno, dopo 10 anni di pausa, per il più classico e importante appuntamento motonautico. E per questo ritorno si è scelta una data simbolica, il 6 giugno: lo stesso giorno della prima edizione, nel lontano 1929. 68 edizioni passate, con 13 anni di interruzione durante il periodo bellico e 3 sospensioni, fino all’ultima del 2011. A contendersi il titolo della 69° edizione ci saranno i grandi nomi della nautica mondiale e degli sport motoristici, tra loro anche il pilota algherese Lucio Canu della “Lh Garage”.