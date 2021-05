“Punta Giglio libera”, sit-in e firme a Porta Terra

ALGHERO – Dalla piazza virtuale a quella reale. Il gruppo di facebook che ha dato vita ad “Alghero per Punta Giglio” si è ritrovata a Porta Terra per una raccolta firme contro i lavori che si stanno realizzando sul promontorio da parte della cooperativa Quinto Elemento (vincitrice di un bando nazionale dell’Agenzia del Demanio che risale al 2014). In centro ad Alghero, per dire “no” a questo intervento, decine di persone unite dall’unanime coro “Punta Giglio libera”. In totale, nella giornata di ieri, sono state raccolte 800 firme. L’iniziativa sarà ripetuta anche nelle prossime settimane.