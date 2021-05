“Verso Zona bianca: bene, ma sempre attenti”

CAGLIARI – “I dati della Sardegna sono assolutamente positivi, restituiscono merito al sacrificio dei sardi e all’azione del governo regionale, del presidente Solinas e dell’assessore Nieddu. C’e’ l’esigenza di far ripartire le attivita’ per fare in modo che la stagione turistica sia al ‘top’ e si svolga in piena sicurezza. Naturalmente non bisogna abbassare la guardia”. Cosi’ alla “Dire” Michele Pais, presidente del Consiglio regionale sardo, dopo le indiscrezioni trapelate dalla cabina di regia convocata oggi a Palazzo Chigi, che spingono Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise verso la zona bianca dal primo giugno, grazie al trend rassicurante dei casi di covid, in netta diminuzione.