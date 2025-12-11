Lucca dà l’esempio, souvenir e ristorazione: stop a nuove attività nel centro storico

ALGHERO – Allora si può fare? Da anni una filastrocca echeggia dalle piazze al palazzo con rimbalzo nei bar di riferimento riportando l‘impossibilità, vista l’ingombrante presenza della “Legge Bersani”, di imporre dei dettami, anche stringenti, su diversi aspetti dell’offerta mercantile, e non solo, di Alghero. In particolare del suo centro storico che, come noto e come in diverse altre realtà, soffre di troppa omologazione verso il cliente-turista perdendo quelle che sono le sue peculiarità e caratteristiche che, tra l’altro, sono uno dei principali motivi di richiamo degli stessi villeggianti. Una ennesimo paradosso all’ombra delle Torre di Sulis. Ma invece di diventare argomento in testa alle varie agende (politiche e delle varie rappresentanze), sembra quasi messo all’angolo, dimenticato, come detto, anche per una presunta impossibilità di interventi causata dalle direttive nazionali entrate in vigore qualche anno fa.

Niente di più farlocco. Lucca, comune sempre più in crescita e punto di riferimento per uno sviluppo consapevole e sostenibile, pur con un offerta di livello internazionale (dallo spettacolare cartellone di concerti ad altri eventi di grande caratura artistica), smonta la stucchevole litania. Certo, tutto questo al netto di inutili esagerazioni ed estremismi, anche perchè il commercio è una colonna dell’economia locale, ma certamente, come riconoscono (quasi) tutti) va governata “aprendo” anche a nuove aree e zone del vasto territorio del Comune di Alghero. Nessuna caccia alle streghe, ma pianificazione e programmazione.

A riportare il terma è il Corriere della Sera on-line. “Stop all’apertura di nuovi negozi di souvenir in centro storico a Lucca. A deciderlo è l’amministrazione comunale di centrodestra guidata dal sindaco Mario Pardini, che intende in questo modo evitare alla città delle Mura «l’omologazione commerciale – parole dell’assessore alle attività produttive Paola Granucci – e preservarne la riconoscibilità, contrastando lo sviluppo di attività a bassa qualità o orientate esclusivamente al turismo mordi e fuggi».