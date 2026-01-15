“Lo sviluppo territoriale passa per la qualità dei collegamenti”

ALGHERO – L’incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri tra Confturismo–Confcommercio e Geasar-Sogeaal, ha segnato un punto di svolta fondamentale per la strategia di sviluppo territoriale dell’isola. Al centro del dibattito, il ruolo degli scali di Alghero e Olbia come veri e propri “motori di crescita” in grado di trasformare la mobilità in valore economico per l’intero sistema territoriale. Per una collaborazione che nasce tra i migliori auspici. Il rafforzamento del legame tra gli scali di Alghero e Olbia non rappresenta, infatti, solo una sinergia operativa, ma la nascita di un vero e proprio “unico aeroporto a due piste”. Questa visione strategica supera la vecchia logica della competizione tra aeroporti per abbracciare quella della massa critica: un’unica porta d’accesso al Nord Sardegna che permette di presentarsi ai vettori con una forza contrattuale decisamente più consistente.

Il legame tra aeroporti e territorio è stato il tema cardine dell’intervento di Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar e Sogeaal ai numerosi imprenditori presenti all’incontro. Pippobello ha sottolineato come la gestione sinergica dei due scali non sia solo un’operazione industriale, ma una necessità per competere sui mercati internazionali. “Gli aeroporti non sono più semplici infrastrutture di transito, ma i principali terminali delle relazioni economiche e culturali di un territorio,” ha affermato “La sfida del 2026 è consolidare un sistema aeroportuale unico per il Nord Sardegna che possa garantire stabilità operativa e investimenti infrastrutturali ambiziosi. Solo attraverso una programmazione integrata dei voli e dei servizi possiamo offrire alle compagnie aeree un interlocutore solido e al territorio una connettività che duri tutto l’anno, abbattendo finalmente le barriere della stagionalità.”

La posizione che individua una necessaria collaborazione è stata rafforzata da Stefano Visconti, che nella doppia veste di presidente della Camera di Commercio di Sassari e di Federalberghi Nord Sardegna, ha evidenziato l’impatto diretto di una gestione aeroportuale efficiente sulla salute delle imprese locali. “Il successo delle nostre strutture alberghiere è strettamente correlato alla capacità di attrazione degli scali di Alghero e Olbia,” ha dichiarato”I dati record che abbiamo registrato non sarebbero possibili senza un lavoro di squadra con Sogeaal e Geasar. Gli imprenditori chiedono che questo legame si rafforzi ulteriormente: lo sviluppo territoriale passa per la qualità dei collegamenti. La nostra missione è far sì che il turista che atterra in Sardegna trovi un sistema pronto ad accoglierlo non solo in aeroporto, ma in ogni anello della catena del valore, garantendo ricadute positive dirette per le imprese del commercio e del turismo.”

L’incontro si è concluso con l’impegno comune di avviare tavoli tecnici periodici per monitorare i flussi e co-progettare le strategie di crescita e collaborazione, confermando che l’aeroportualità è il pilastro su cui poggia il futuro della Sardegna. In questo schema, la crescita di Alghero è considerata un pilastro imprescindibile.