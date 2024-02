Lega Navale, primo incontro “Avvicinamento alla Vela 2024”

ALGHERO -Sabato 3 febbraio si è tenuto il primo incontro del percorso di Avvicinamento alla Vela organizzato dalla sezione di Alghero della Lega Navale Italiana. Il golfo di Alghero ha offerto uno scenario bellissimo e con una brezza di 6 nodi, le 17 imbarcazioni coinvolte hanno incontrato le condizioni perfette per un’iniziazione alla navigazione a vela, consentendo ai 25 nuovi “marinai”di cimentarsi in una nuova esperienza con l’obiettivo di far nascere una passione per la vela e per il mare.

Questa iniziativa viene proposta dalla Lega Navale di Alghero da otto anni grazie alla disponibilità dei Soci ed è rivolta a coloro che hanno poca o nessuna esperienza di navigazione a vela, con l’intenzione di renderla veramente alla portata di tutti.

L’Avvicinamento alla Vela attività prevede 5 incontri che si concluderanno in primavera con una veleggiata finale dove i partecipanti saranno i veri protagonisti della navigazione. Prossimo appuntamento sabato 17 febbraio per il secondo incontro.