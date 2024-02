Cagliari, attività commerciali contro la violenza sulle donne: premiate le migliori

CAGLIARI – Esercizi commerciali veri e propri veicoli di messaggi di solidarietà e consapevolezza con il concorso delle “vetrine in rosso” ideato dal Comune di Cagliari. L’impegno contro la violenza sulle donne premiato a Palazzo Baceredda.

Per sensibilizzare la comunità sulla drammatica tematica della violenza contro le donne attraverso l’arte delle vetrine, in un’atmosfera di impegno e solidarietà, di oggi a Palazzo Bacaredda la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso “Vetrine in rosso contro la violenza sulle donne”.

La giuria popolare e tecnica ha esaminato con attenzione gli allestimenti delle attività commerciali e degli esercizi pubblici, valutando criteri come l’originalità, l’efficacia del messaggio e l’impatto visivo. A primeggiare è stata “Le delizie di Piras Roberto”, seguita da “Rolla srl” al secondo posto e “Farmasinara” al terzo.

Euroottica ha ricevuto una menzione speciale “per l’attualità ed efficacia del messaggio espresso” nella sua vetrina. Tutti i premiati hanno ricevuto una vetrofania e i complimenti del Comune di Cagliari, nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 e che si celebra il 25 novembre di ogni anno.

L’arte delle “vetrine in rosso” si è rivelata dunque un modo potente per coinvolgere la comunità nella lotta contro la violenza di genere, trasformando gli esercizi commerciali in veri e propri veicoli di messaggi di solidarietà e consapevolezza. L’auspicio è che anche l’iniziativa da cui è generata la cerimonia di questo martedì 6 febbraio 2024 al Municipio di via Roma 145, possa contribuire a stimolare una riflessione e promuovere un cambiamento culturale essenziale per costruire una società più equa e inclusiva.