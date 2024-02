Rifugio di Mare a Punta Giglio premiato alla BIT: best green accomodation

MILANO – Alla sua prima partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo, il Rifugio di Mare incassa un importante riconoscimento: il Green Travel Award consegnato dal GIST, Gruppo Italiano Stampa Turistica.

Il premio, che quest’anno è arrivato alla sua dodicesima edizione, ci sprona a fare sempre meglio sul fronte della sostenibilità ambientale e della promozione di un turismo responsabile. Nell’arco degli ultimi mesi, con l’adesione all’Associazione Italiana Turismo Responsabile e con la partecipazione al bando europeo First Mile, abbiamo mostrato un forte impegno su questo fronte. Anche se nasciamo già come struttura green, sappiamo che va intrapreso un vero e proprio percorso che tenga conto delle buone pratiche già sperimentate da altri operatori. Non ultimo, è necessario far percepire agli ospiti il valore di scelte che hanno un impatto concreto sul territorio. In questo la stampa gioca un ruolo fondamentale, orientando i viaggiatori a scelte meno impattanti.

Il Premio è stato il coronamento di una prima esperienza molto positiva alla BIT, dove abbiamo partecipato all’interno dello stand della Regione Sardegna. Per noi è stata una vetrina di grande valore e abbiamo colto l’occasione non soltanto per fare promozione della nostra realtà, ma anche per creare o approfondire sinergie con altri operatori che condividono la nostra prospettiva.

Nell’ottica di fare squadra e di promuovere l’intera “destinazione Alghero”, abbiamo colto l’occasione per raccontare tutto ciò che la riviera del Corallo ha da offrire. Facciamo parte delll’Ecomuseo del Parco di Porto Conte e ci sentiamo pienamente integrati nell’offerta turistica della città.

L’unica nota stonata? Spiace che mentre eravamo impegnati, nel nostro piccolo, a far parlare positivamente di Alghero, ci fossero soggetti intenti a diffondere notizie allarmistiche e infondate, con la precisa volontà – ancora una volta – di screditare il lavoro di operatori economici ed enti pubblici.