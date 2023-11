“Leali, ma mai sottomessi: preoccupati per Conoci”

ALGHERO – “Siamo seriamente preoccupati per la mancanza di serenità che traspare dalle dichiarazioni di Conoci. Cosa che ci fa temere pesanti ripercussioni sulla soluzione dei problemi della nostra comunità. Ci siamo sempre e solo limitati a fare proposte. E se abbiamo votato un emendamento della opposizione l’abbiamo fatto solo allorché l’opposizione ha chiesto il voto favorevole per l’attuazione di Ordini del Giorno già approvati dal Consiglio Comunale e proposti da consiglieri di maggioranza. Ci riferiamo all’emendamento che in sostituzione di nebulosi ed equivoci osservatori turistici ha previsto la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e quello che in sostituzioni di contributi generici al Parco ha deciso di istituire lo “Sportello per la mediazione dei conflitti familiari”. Ma l’abbiamo fatto alla luce del sole, facendo motivate dichiarazioni in aula e votando pubblicamente. Non facciamo “inciuci” di piccolo cabotaggio come qualcuno che per cercare di galleggiare svilisce la coalizione. Abbiamo cercato di dialogare con Conoci su questi temi, ma abbiamo ricevuto solo generici impegni e categorici dictat, a cui ha fatto seguito una balzana e immotivata revoca dei nostri due assessori, che ringraziamo per l’impegno profuso e gli obbiettivi raggiunti in questi anni, e ai quali garantiamo il nostro assoluto sostegno. Forza Italia è un partito responsabile, che continuerà a lavorare per portare a compimento gli impegni assunti con gli algheresi, nonostante l’atteggiamento vanamente muscolare di Conoci. Ma di sicuro Forza Italia non si farà mettere il guinzaglio o la museruola, leali si, ma sottomessi no. Anzi, sottomessi solo all’impegno di lavorare per Alghero e gli algheresi”

Forza Italia Alghero