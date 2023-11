Maristella senz’acqua, “una vergogna”

ALGHERO – “Continua il disagio a Maristella non sono bastati gli appelli del

comitato di borgata, dei singoli cittadini, le interpellanze in

consiglio comunale e in Consiglio Regionale nei confronti di Abbanoa per

ridere un minimo di normalità nella borgata cittadina che da quasi un

mese si trova senza acqua potabile e con un approvigionamento legato da

una autobotte che tra l’altro consegna acqua improponibile, in aggiunta

da ieri manca l’acqua del tutto e il problema sta diventando di

carattere sanitario senza che si conoscono le motivazioni di tale

interruzione e il centralino di Abbanoa sollecitato da informazioni non

chiare , l’amministrazione in questo frangente tace, l’assessore

competente e momentaneamente congelato e hai cittadini della borgata non

resta che pregare nella chiesa almeno finché regge, ci appelliamo

nuovamente al sindaco per sanare questa situazione e chiederemo al

perfetto di intervenire”

Gruppo PD. Alghero

Mimmo Pirisi