Calcio Promozione, l’Alghero bastona l’Abbasanta

ALGHERO – Sette gol al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia ma soprattutto tre punti importantissimi per l’Alghero che batte l’Abbasanta e resta nei piani alti della classifica. Finisce 4-3 per i giallorossi il match della 9ª giornata del girone B di Promozione.

Avvio shock per i padroni di casa: è l’Abbasanta a portarsi in vantaggio alla prima occasione del match dopo 2’ con Manca. L’Alghero però non ci sta a dopo sei giri di lancette trova il pari: contropiede di Baraye e palla a Meloni che con un diagonale sinistro batte il portiere ospite. Baraye è l’uomo più pericoloso della squadra di mister Giandon: all’11’ serve un ottimo assist per Marco Carboni che da pochi passi non inquadra la porta poi al 14’ realizza un grandissimo gol con un sinistro a giro dal limite sul quale il portiere dell’Abbasanta non può nulla. Al 24’ arriva anche il terzo gol giallorosso: punizione di Mereu dal lato destro e Urgias anticipa tutti sul primo palo insaccando di testa. Al 32’ si rivede l’Abbasanta, sempre con Manca, poi al 37’ doppia grande occasione per l’Alghero con Meloni e Marco Carboni.

Al rientro in campo dopo l’intervallo l’Abbasanta accorcia subito le distanze con una punizione velenosa di Porcu che inganna Sechi (3’), quindi due minuti dopo Mereu direttamente dalla bandierina impegna severamente il portiere ospite. Al 6’ l’Alghero cala il poker: su una bella rovesciata di Meloni c’è la corta respinta di Jaiteh e il tap-in vincente di Baraye. Gli ospiti però non si arrendono e poco dopo la mezzora accorciano ancora: traversa di Amaral e sulla ribattuta Usai trafigge Sechi. Un pò di sofferenza finale ma l’Alghero conquista tre punti fondamentali che permettono di restare in scia delle prime: Mereu e compagni sono quinti in classifica con 17 punti, a due lunghezze di ritardo dal terzetto di testa. Domenica prossima è in programma la trasferta sul campo del Bonorva.