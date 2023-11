“Voucher Sport alle famiglie, giusta direzione”, Bamonti plaude alla Giunta Conoci

ALGHERO – “Accolgo con estremo piacere e soddisfazione, l’approvazione da parte della Giunta comunale della delibera riguardante il potenziamento di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa, ricreativa e promozione dell’attività sportiva a favore dei minori.

In un mio recente intervento avevo chiesto che nella Variazione al Bilancio fossero previste risorse per dei voucher destinati alle famiglie, per l’accesso gratuito dei figli alle attività sportive.

La delibera approvata in Giunta va esattamente in questa direzione e va incontro alle tante famiglie algheresi che iscrivono i propri figli ai centri estivi cittadini o nelle numerose società sportive che, soprattutto in questi anni, hanno dovuto fare crescenti difficoltà legate all’aumento delle spese.

Sono sicuro che di questo provvedimento possano beneficiarne, per riflesso, anche queste importanti realtà cittadine che svolgono un’importante funzione social”.

Alberto Bamonti

Capogruppo Riformatori Sardi Alghero