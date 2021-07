L’appalto della mensa finisce in Procura

ALGHERO – L’appalto per l’assegnazione della mensa scolastica ad Alghero finisce in Procura. La Filcams Cgil Sassari ha inviato copiosa documentazione all’attenzione della Procura della Repubblica di Sassari con la quale diffida formalmente la società “Serenissima Ristorazione” che sarebbe responsabile di aver contattato per conto di un proprio collaboratore, in diverse circostanze, i lavoratori addetti alla mensa scolastica del comune di Alghero in forza ad altra ditta (quella che fino ad oggi ha gestito l’appalto).

Il segretario della Filcams Cgil Sassari Maria Teresa Sassu scrive che “la società pur non avendone titolo si è attivata unilateralmente, contattando privatamente le lavoratrici, incontrandole nel sotterraneo di una pizzeria, richiedendo una serie di dati sensibili e violando tutti i termini della legge sulla privacy nonostante non sia ancora stato perfezionato alcun contratto tra il Comune e la stessa società”. Per la Cgil quanto avvenuto non è regolare. Da qui è partita la segnalazione.