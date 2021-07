B Femminile, la Mercede Alghero nel campionato 2021/2022

ALGHERO – La Mercede Basket ha adempiuto, entro la data del 26.07.2021, all’iscrizione al campionato di serie B Femminile. Ora sì attendono notizie dal Comitato Regionale in merito alle iscritte ed alla formula del campionato, sperando che le comunicazioni non arrivino troppo in là per permettere alla dirigenza di programmare al meglio la stagione.

Già nei prossimi giorni verranno effettuate le prime conferme e si inizierà a vagliare il mercato alla ricerca di alcune giocatrici che possano permettere la disputa di un campionato di vertice, obiettivo che si è prefissato la società dopo queste due stagioni tribolate a causa del COVID. Intanto giovedì le U14 e U16 della Mercede saranno impegnate a Macomer nelle Finali Regionali 3×3 organizzate dalla FIP Sardegna