Spaccio in centro ad Olbia: arrestato un 59enne

OLBIA – I Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia, nel corso di controlli finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 59enne olbiese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio.

I militari, durante un servizio di osservazione nel centro storico, hanno colto in flagranza una trentenne che aveva appena acquistato una dose di cocaina, contestandole successivamente una sanzione amministrativa. I Carabinieri hanno così proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, rinvenendo 1kg di marijuana, un bilancino e 180 euro in contanti, provento dell’illecito. Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro. Per il 59enne, ristretto in regime di arresti domiciliari, si attende l’udienza di convalida prevista per la data odierna.