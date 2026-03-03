“L’allarmismo sul 41bis serve solo a coprire i fallimenti della Todde”

ALGHERO – «L’allarmismo sul 41 bis serve a coprire le catastrofi della sanità e il pericolo di una eventuale decadenza», cosi dal sottosegretario del Governo Meloni, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, che ha intervenuto sulle vicende primarie riguardanti la sua importante delega. Nel suo tappa nel Nord Ovest Sardegna ha fatto visita nel carcere di Alghero dove insieme anche agli esponenti locali, tra cui il capogruppo algherese, Alessandro Cocco, oltre che i deputati Barbara Polo e Francesco Mura, ha incontrato in particolare gli agenti di polizia penitenziaria con cui si è soffermato diverso tempo per acquisire loro istanze sull’attività svolta ad Alghero “carcere che non avrà nessuna ricaduta negativa da presunti aumenti di detenuti al 41bis nel territorio sardo”.

Oltre al tema delle carceri, anche quello della giustizia e ciò in vista dell’imminente referendum. “La Riforma della Giustizia rappresenta un passaggio cruciale per garantire efficienza, tempi certi e un sistema più equo e trasparente, capace di rispondere concretamente alle esigenze di tutti gli italiani. Fratelli d’Italia ribadisce con forza la necessità di un cambiamento strutturale che restituisca credibilità e autorevolezza all’ordinamento giudiziario, rafforzando i principi di responsabilità e imparzialità”, affermano dal partito.

Ad aprire i lavori sarà Luca Babudieri, coordinatore di Fratelli d’Italia Sassari; seguiranno gli interventi dell’avvocato Marco Porcu, referente regionale del Comitato per il Sì, del professor Federico Onnis Cugia dell’Università degli Studi di Cagliari, e dell’avvocato Mariano Mameli. Sono inoltre previsti gli interventi istituzionali del deputato Mauro Rotelli, commissario provinciale FdI Sassari e presidente della Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera, della consigliera regionale Francesca Masala, della deputata Barbara Polo e del collega Francesco Mura, coordinatore regionale del partito.

Accanto all’incontro di Sassari, Fratelli d’Italia promuove ulteriori iniziative informative sul territorio a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia. I primi appuntamenti, ai quali prenderanno parte rappresentanti istituzionali, amministratori locali e militanti del partito, si svolgeranno domani (sabato 28 febbraio) a Padria, nella sede di FdI in via Sassari, dalle ore 11.30, e ad Alghero, in piazza Pino Piras dalle ore 16.

Fratelli d’Italia invita la comunità sassarese e i cittadini del territorio a partecipare numerosi agli incontri, per sostenere una riforma che punta a rendere la giustizia più giusta, più efficiente e realmente al servizio della Nazione.

Nella foto la visita nel carcere di Alghero dei vertici di Fratelli d’Italia col sottosegretario Del Mastro