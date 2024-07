La sezione navale della Guardia di Finanza salva un uomo a Cala Goloritze

CAGLIARI – Un uomo di 65 anni, originario di Brescia, è stato soccorso nella mattinata odierna da una Vedetta della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Arbatax in servizio di pattugliamento di polizia del mare.

L’uomo, dopo essersi allontanato dal resto della propria famiglia a nuoto, è stato avvistato privo di sensi nelle acque antistanti Cala Goloritze, nel Golfo di Orosei, da persone a bordo di un gommone da diporto le quali, dopo averlo recuperato, non riuscivano a richiedere soccorso a causa della carenza del segnale telefonico.

I militari della Vedetta della Guardia di Finanza, notato il natante in difficoltà, hanno assunto il controllo delle attività, attivando le sale operative del 118, del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari e della Capitaneria di Porto di Olbia per le funzioni di SAR.

Vista la gravità della situazione, le fiamme gialle, dopo aver richiesto con urgenza il servizio di elisoccorso, si sono adoperati per favorire lo sbarco a terra dell’uomo, anche grazie al supporto del personale di vigilanza del Comune di Baunei in servizio nella suddetta cala della costa orientale, notoriamente interessata da intensa attività turistica e diportistica.

L’uomo, che presentava gravi sintomi di annegamento, è stato elitrasportato presso il nosocomio San Francesco di Nuoro e, dopo le cure in emergenza, è stato considerato fuori pericolo di vita ma comunque tenuto in osservazione. A detta del personale sanitario, il salvataggio del malcapitato è stato reso possibile, con esito positivo, grazie alla fondamentale tempestività dell’intervento e della richiesta di elisoccorso da parte delle fiamme gialle di mare.

Prosegue la costante vigilanza della componente aeronavale regionale della Guardia di Finanza lungo le coste dell’isola sarda, in attività di polizia del mare e di tutela della legalità.