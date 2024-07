“Assalto eolico grazie al via libera di Draghi, Cingolani e Todde, Psd’az contro”

ALGHERO – “Proteggiamo la Sardegna – il PSD’AZ a fianco dei comitati a difesa del territorio e del

mare sardo dalla devastazione del paesaggio e dall’accaparramento delle risorse di

valore strategico ed economico.

Il Psd’Az ha da subito preso posizione contro l’assalto al mare (e al territorio) della

Sardegna da parte di sempre più numerose società che hanno presentato richiesta di

concessione demaniale marittima per installare parchi eolici off-shore al largo delle

coste sarde. Concessioni di enormi tratti di mare, per la durata di 30 o 40 anni.

Sul fronte dei sacrifici in termini di territorio, ambiente e salute, la Sardegna ha già

dato, abbondantemente e ingiustamente.

La Sardegna può fare la propria parte, rispetto alla transizione ecologica, attraverso la

modernizzazione degli impianti eolici già esistenti sul territorio.

Il massiccio arrivo di pale eoliche in Sardegna è il risultato di decisioni assunte nel

2021-2022 dal governo Draghi, con il Ministro Cingolani alla transizione ecologica e

il Vice Ministro Todde allo sviluppo economico, con il mancato coinvolgimento delle

autorità Regionali.

È necessario riuscire a bloccare quanto in corso di autorizzazione (non potendo alcuna

moratoria bloccare gli iter autorizzativi già completati) e ripensare totalmente le

modalità di sfruttamento delle fonti rinnovabili in Sardegna, con il giusto equilibrio

tra ricadute economico-sociali per la nostra regione e la libertà di impresa”.

il Segretario Cittadino

Giuliano Tavera