ALGHERO – “Dopo l’aumento della tassa di soggiorno, dei parcheggi, ora arriva anche l’aumento, da parte dell’Amministrazione Conoci, della tassa sui rifiuti”, cosi il consigliere comunale Pietro Sartore che punta il dito conto la gestione dei vari comparti da parte della compagine di Centrodestra Sardista per cui “aumentano le tasse, ma non migliorano i servizi in città”.