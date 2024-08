Ingressi di Alghero e rotatorie in pessime condizioni, Forza Italia: “Cacciotto intervenga”

ALGHERO -“Ancora una volta il Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero propone una iniziativa di “cittadinanza attiva” per rendere presentabili la rotatoria sulla strada provinciale dei Due Mari, in direzione Aeroporto, e quella sulla Strada Provinciale 55 bis, in pieno Parco di Porto Conte, che gestisce il traffico per Porto Conte e le sue spiagge e per Capo Caccia. Due ingressi della città strategici, che meritano ben altre attenzioni, purtroppo completamente trascurati dalla Provincia. I “Moschettieri azzurri” algheresi Tedde, Caria, Peru e Bardino lanciano un appello al sindaco Cacciotto: “non vogliamo fare polemiche, ma rimbocchiamoci le maniche, e con il coordinamento dell’amministrazione coinvolgiamo cittadini, associazioni, consiglieri comunali e assessori e con il supporto tecnico dell’Alghero in house riqualifichiamo le due rotatorie. Ripristiniamo tutti assieme un minimo di decenza per due importanti biglietti da visita di Alghero. Sarebbe anche uno straordinario modo per risvegliare il senso civico e l’amore dei cittadini algheresi verso il decoro e il bello. Non possiamo rassegnarci a questo stato di abbandono. Non lo merita la città e non lo meritano i nostri operatori turistici -chiudono gli esponenti del partito che in città ha avuto più consensi nelle ultime consultazioni elettorali regionali e cittadine-.”