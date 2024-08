Riqualificazione scuola via Tarragona, lavori

ALGHERO – Prende corpo la fase due dell’ambizioso progetto di riqualificazione della scuola di Via Tarragona, con la realizzazione dell’Auditorium e delle due aule speciali: una biblioteca e un’aula per la musica. Dopo la conclusione della prima parte dell’opera, ossia il Volume Scuola, oggetto di un intervento di ampliamento e sopraelevazione (all’esistente piano terra sono stati aggiunti un piano primo ed un secondo) destinato ad ospitare le aule didattiche e i laboratori, la cui consegna è prevista per l’inizio dell’attività scolastica, il programma procede con il secondo step. Ora inizia la demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica originario degli anni ’60, denominato “ala nord”, per creare un volume polifunzionale che ospita l’Auditorium della capienza di 200 posti, i laboratori musicali e la biblioteca/ mediateca. E inoltre, la realizzazione di uno svettante portico, antistante l’ingresso all’Auditorium, sia come elemento unificante i due volumi sia come elemento iconico e di congiunzione tra la scuola e la città. E ancora, la fase due delle opere prevede la riqualificazione del volume ospitante la palestra, mediante interventi di manutenzione che riguardano la sostituzione della copertura sia del volume della palestra che degli annessi. Per la costruzione dell’auditorium e delle aule speciali si renderà necessario abbattere i vecchi corpi di fabbrica sulla via Tarragona, motivo per il quale è stata emessa un’ordinanza di modifica alla viabilità dal 26 al 30 Agosto, con chiusura al traffico della Via Tarragona, nel tratto compreso tra il civico 8 e la Via Verdi, in Via Roth, con la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del divieto di sosta per un’estensione di mt. 20.

Le opere previste sono quelle del Progetto Iscol@, al quale l’Amministrazione ha partecipato nel 2018 ottenendo 3,7 milioni per l’Asse I del programma, che ha visto Alghero protagonista con il progetto pilota La Scuola del Nuovo Millennio. Nelle scuole medie di via Tarragona si sta infatti realizzando un programma di riqualificazione che prevede, quale punto qualificante, un moderno e funzionale auditorium per sostenere la vocazione musicale che l’istituto comprensivo ha sviluppato con ottimi risultati. Un progetto innovativo che va verso la fase di completamento, nel segno della modernità, con una scuola sicura ed accogliente, aperta alla comunità con attività extra scolastiche di formazione, culturali e ludiche. La previsione della tempistica per questa seconda fase è di un anno circa di lavori. La realizzazione del programma di interventi è stata affidata nell’agosto del 2021, dopo una fase di criticità dovute alle inadempienze da parte prima impresa aggiudicataria dei lavori e la conseguente risoluzione del contratto disposta dall’Amministrazione. I lavori sono stati affidati quindi all’impresa risultata seconda classificata alla gara d’appalto.