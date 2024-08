L’ALGUER – És en edícola lo nou numero del periòdic alguerés “Al

Portal, veus de l’Alguer”, arribat al trazo anno con il n. 6. Lo periòdic, nat per donar mes

visibilitat i força a la difusió del català de l’Alguer, és sostingut i editat del Centre Cultural

Antoni Nughes, Obra cultural i Plataforma per la Llengua.

L’estudi (segona part) és dedicat al teatre alguerés i completa la recerca de l’estudi del

numero cinc amb un aprofundiment sobre lo teatre escolàstic.

Amb una detallada crònica, Camila Pons reporta l’intensa activitat literària i artística feta en

aquestos primers sis mesos de l’any a la Biblioteca catalana, sempre més un espaci

democràtic i de llibertat, obert a debats, recitals musicals i poètics, presentacions de llibres i

mostres.

A firma de Mauro Mulas se parla de l’inauguració de la nova seu de Plataforma de la

Llengua a l’Alguer, recordant quanta gent, idees, iniciatives han vist los dabaixos del carrer

Pa i Algua en 50 anys de activitat per la defensa i valorització de la nostra llengua i de la

nostra cultura.

Antoni Torre recorda la figura de la professora universitària Franca Valsecchi, botànica de

fama internacional pels sous estudis i recerques com “Alberi e Arbusti spontanei della

Sardegna” i “Piante spontanee dei litorali rocciosi e sabbiosi”.

Gavino Balata amb passió i objectivitat recorda i puntualitza l’important treball del sou

besavi Joan Palomba, treball responsable i meticolós en favor de la nostra llengua i les

nostres tradicions, deixant per les generacions futures un patrimoni inestimable encara avui

fondamental per aprofundir estudis i recerques, com la Gramàtica algueresa.

Irene Coghene presenta la Guia per l’impuls del Català de l’Alguer preparata per les

institucions públiques, consegnada a la Presidenta de la Regió de Sardenya, Alessandra

Todde, a la Biblioteca catalana. A pàgina 22 s’anuncia que també l’Alguer tindrà rol al

pròxim Congrés de Cultura Catalana 2024/2025.

Professor Giovanni Antonio Farris, president de l’Accademia del lievito madre, amb

especial competència parla del miracle de la madriga i l’interés de les noves generacions per

la panificació tradicional.

La pàgina de la poesia és dedicada en ocasió dels 50 anys de la mort al gran poeta Rafael

Catardi amb la composició “Somi” del 1952 i musicada de Pasqualino Pirisi.