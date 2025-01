Allerta meteo incontro con Autorità e Strutture operative di Protezione civile

CAGLIARI – Il Direttore generale della protezione civile Mauro Merella, in accordo con l’Assessore della difesa dell’ambiente Rosanna Laconi, nel primo pomeriggio di oggi ha convocato un incontro informativo in videoconferenza con le Componenti e le principali Strutture operative del Sistema di protezione civile regionale, al fine di condividere tutte le informazioni disponibili da parte del Centro Funzionale Decentrato e attivare tutte le misure necessarie a limitare i rischi per la popolazione.

In particolare, è stato illustrato un aggiornamento sull’andamento della situazione meteo da parte del Dipartimento meteo climatico dell’Arpas, che come da Avvisi per condizioni meteo avverse per piogge e per vento e mareggiate emessi il 16 gennaio, confermano le criticità soprattutto sul versante orientale dell’isola, e sulla costa sud per quanto riguarda vento e mareggiate soprattutto a partire da questo pomeriggio fino alla mattina di domani

Sulla base dell’ Avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico pubblicato alle 14 di oggi dal Centro funzionale decentrato (attivo in modalità h 24), si raccomanda ai Sindaci di segnalare l’eventuale attivazione dei Centri Operativi Comunali – COC, sul Sistema Informativo di Protezione Civile – SIPC e di monitorare costantemente il sito di protezione civile www.sardegnaprotezionecivile.it dove ogni tre ore vengono pubblicati i bollettini di monitoraggio.

Si raccomanda infine, viste le criticità sulle strade esposte a mareggiate, di evitare di mettersi in viaggio durante le prossime ore se non strettamente necessario. Con riferimento alla Strada Statale 195, Anas, gestore della rete stradale, sta monitorando la situazione e valuterà la possibilità di chiusura dell’arteria stradale se le condizioni dovessero peggiorare.

La Sala Operativa Integrata Regionale al momento non segnala nessuna criticità.