Incidenti stradali a Cagliari, “in calo”. Calzia con Truzzu

CAGLIARI – In merito a quanto sostenuto dall’Associazione ciclo ambientalista FIAB Cagliari, il comandante della polizia municipale di Cagliari Guido Calzia precisa: “Intanto, il rapporto con il sindaco Truzzu e l’Amministrazione di Cagliari è continuo e proficuo. Per il resto, i dati sono chiari e ciò che sostiene il primo cittadino è corretto poichè si parla di sinistri dei pedoni e non di incidenti in generale. Nel 2014 gli incidenti con i pedoni erano 111. Nel 2017, 173. Nel 2021 si è passati a 68. Dal 2017 al 2021 parliamo di circa il 60% in meno. E’ evidente che ci sia stato un notevole miglioramento.” E ancora. “Il nostro lavoro – conclude Calzia – tende solo ed esclusivamente a proteggere tutti i cittadini, invitando soprattutto a osservare le regole del codice stradale e le buone norme di comportamento.”