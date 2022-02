300 ricci alla Dragunara, intervento della Forestale

ALGHERO – Mercoledì la Guardia Forestale, guidata dall’ispettore Brau, è intervenuta ad Alghero in località Cala Calcina e Cala della Dragunara. Alle prime luci dell’alba ha sorpreso due pescatori subacquei che, secondo la ricostruzione, avevano già raccolto a mani nude circa 300 ricci di mare. L’intervento si è reso grazie anche all’azione di sorveglianza dell’Area Marina Protetta, che peraltro è al momento riserva integrale con divieto di prelievo dei ricci anche per i pescatori professionisti. I due sub algheresi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Sassari sono anche stati sanzionati con verbale amministrativo da 1000 a 3000 euro a testa, oltre al sequestro degli attrezzi e di tutto il pescato che è è stato rigettato in mare immediatamente per non compromettere la vitalità.