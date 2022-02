Rinascita Anfiteatro Maria Pia: plauso di Tedde, ma urgono più fondi

ALGHERO – “Le magiche estati algheresi di musica ed eventi stanno per ritornare. La Giunta Solinas e l’Amministrazione algherese considerano nuovamente strategico per la promozione turistica e lo sviluppo del territorio il Palacongressi di Alghero”. Così l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde (F.I.) commenta la stipula del contratto di appalto da 1,6 milioni e l’imminente inizio dei lavori per riqualificare le aree esterne della struttura utilizzate nel periodo 2002-2011 come sede del Festivalalguer che fece di Alghero l’apripista delle grandi stagioni degli eventi a livello nazionale. Tedde ricorda che le risorse arrivano da una iniziativa legislativa del novembre 2019 del Presidente Solinas e dell’assessore Fasolino, che avevano previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e ordinaria del Palacongressi di Alghero.

“Era lo stesso importo –ricorda Tedde- che nelle finanziarie del quadriennio 2015-2018 da consiglieri regionali assieme a Fasolino chiedemmo ripetutamente e con forza di stanziare con emendamenti mirati che furono respinti dall’allora maggioranza di centrosinistra. Oggi dobbiamo ringraziare l’assessore delle finanze Fasolino ed il presidente Solinas per la sensibilità dimostrata accogliendo queste istanze sempre respinte dalla precedente Giunta regionale.” Secondo Tedde oggi inizia a prendere corpo la proposta di FI del novembre 2019 che nell’immediatezza dello stanziamento chiedeva di intervenire per ripristinare l’anfiteatro esterno che durante il periodo 2002-2011 ospitò eventi ed artisti di fama internazionale e che la prossima estate potrebbe nuovamente essere utilizzato allo scopo. “In quegli anni James Brown, Dee Dee Bridgewater, Dalla, De Gregori, Mannoia, Subsonica, Paolo Conte, Sud Sound System, Pino Daniele, Pat Metheny, Mario Biondi, Battiato, Mango, Tiziano Ferro, Malika Ayane, Alessandra Amoroso, Zucchero e decine di grandi interpreti calcarono le scene di quelle aree e contribuirono a rendere Alghero capitale nazionale degli eventi e a promuoverla nel mondo -ricorda l’ex sindaco della cittadina catalana che assieme all’attuale sindaco e allora assessore del turismo Conoci e al Presidente della Fondazione Delogu profuse un grande impegno per la promozione della città.-.”

“La somma residua di 1,4 milioni, seppur importante, non è comunque sufficiente a rimettere nel pristino stato la struttura. Ma può essere utilizzata –sottolinea Tedde- per mettere in sicurezza il complesso e arrestare il processo di degrado, al fine di poterlo destinare alle finalità per le quali è stato progettato. Occorre però reperire altre risorse per recuperare la struttura, e rendere concreta quella multifunzionalità che è il tratto caratteristico del Palacongressi, coinvolgendo nelle scelte e nelle proposte da farsi alla Regione e dalla Amministrazione algherese gli operatori turistici della Provincia” – chiude Tedde