ALGHERO – Incendio poco dopo le 04,00 del mattino in un piano terra di una stabile in via Villanova nel quartiere della Pietraia. Al fine di evitare il peggio, è stata evacuata l’intera palazzina a quattro piani. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. In fase di accertamento le cause che hanno determinato il rogo.