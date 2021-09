Anninnia Volando, nuovo racconto di Massimiliano Fois ad Olmedo

OLMEDO – Giovedi alle ore 20.30 in Piazza Giovanni XXIII ad Olmedo, continuano gli appuntamenti all’interno del Programma “Ri-Usciamo Olmedo 2021” – Sarà la volta dello scrittore algherese Massimiliano Fois che presenta la sua ultima opera “Anninnia Volando-Una nera favola sarda” (Edizioni Nemapress 2020) Illustrazioni a cura di Gifo.

La serata sarà animata da alcune letture a cura dell’Autore, con l’accompagnamento di Quirico Solinas alla chitarra.

Lo scenario all’interno del quale si sviluppa la serata è la Sardegna magica, misteriosa, intrigante che ancora una volta stupisce per la profondità del linguaggio, dei paesaggi, delle metafore della vita, catturando l’ascoltatore in un continuum di suoni e di affabulazioni che richiamano la Sardegna più arcaica con la quale ciascuno di noi fa i conti: “una pecora con le ali, un omicidio, un esorcismo, amori campestri, miracoli, maledizioni ed un vento cattivo che scende dalle valli per sconvolgere Suentu, al Centro della Sardegna”. Una serata che unisce la cultura e il benessere mentale in un contesto di socializzazione e condivisione.

L’evento è patrocinato dal Comune di Olmedo-Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Turistica Proloco Olmedo.

La manifestazione sarà realizzata nel rispetto della normativa anticovid con particolare riferimento al DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 il quale prevede che alle manifestazioni culturali può partecipare solo chi è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino, oppure essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle ultime 24 ore, oppure essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.

Il pubblico avrà accesso all’area della manifestazione opportunamente transennata e sino al raggiungimento del numero massimo di sedie disponibili, opportunamente distanziate nel rispetto della normativa.